روسيا ترفض اقتراحاً أمريكياً باستئناف محادثات الحد من الأسلحة النووية

المصدر: أ ب

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رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اقتراح الولايات المتحدة باستئناف الحوار بشأن الحد من الأسلحة النووية، واصفاً ذلك بأنه «أمر مستحيل» بينما تقدم واشنطن الدعم العسكري لأوكرانيا.

واتهم لافروف، خلال مؤتمر صحفي سنوي، الغرب بتأجيج المخاطر الأمنية العالمية من خلال تشجيع أوكرانيا على تكثيف ضرباتها على الأراضي الروسية، محذراً من أن موسكو ستحقق أهدافها في الصراع بغض النظر عن الدعم الغربي لكييف.

وتعليقاً على الاقتراح الأمريكي باستئناف الاتصالات في مجال الحد من الأسلحة النووية، أكد لافروف أن موسكو رفضت العرض.

وأضاف أنه من أجل إجراء مثل هذه المحادثات، تحتاج واشنطن أولاً إلى مراجعة سياستها الحالية تجاه روسيا.

وقال لافروف إن دفع واشنطن باتجاه إحياء المحادثات النووية كان وراءه الرغبة في استئناف عمليات التفتيش على مواقع الأسلحة النووية الروسية.

ووصف مثل هذه المطالب الأمريكية بأنها «غير لائقة» في ضوء الهجمات الأوكرانية على قواعد القاذفات الروسية ذات القدرة النووية خلال الصراع.

واتهم الغرب بعرقلة أي محادثات بشأن إنهاء الصراع والتحريض على تكثيف الهجمات على روسيا.

وقال لافروف إن «مثل هذا التشجيع ونقل الأسلحة ذات الصلة يظهر أن الغرب لا يريد أي حل بناء.. الغرب يدفع نحو تصعيد الأزمة الأوكرانية، وهذا يثير مخاطر استراتيجية جديدة».

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