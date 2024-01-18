استقالة وزير النقل في سنغافورة على خلفية تهم فساد

المصدر: د ب ا

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استقال وزير النقل في سنغافورة، إس. إيسواران، بعد أن وُجهت له تهم فساد، وهو أحدث تطور في أكبر فضيحة سياسية تضرب البلاد منذ نحو أربعة عقود.

وأبلغ إيسواران رئيس الوزراء لي هسين لونغ أنه سيستقيل من منصبه كوزير وبرلماني، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان. وقبل لي قرار إيسواران بالاستقالة.

وقال لي في بيان صادر عن مكتبه: "تعاملت الحكومة مع هذه القضية بحزم وفقا للقانون، وستستمر في القيام بذلك. أنا مصمم على الحفاظ على نزاهة الحزب والحكومة، وسمعتنا بالنزاهة والنقاء. ولا يتوقع السنغافوريون أقل من ذلك".

وتم توجيه تهم متعددة إلى السياسي، بما في ذلك تهمتان بالفساد، و24 تهمة بالحصول على "أشياء قيمة" من شخص كان لديه تعاملات تجارية معه بصفته موظفا حكوميا، وتهمة لعرقلة العدالة. وأنكر إيسواران جميع التهم وتم تمديد إيقافه حتى الأول من مارس.

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