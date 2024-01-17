واشنطن تعيد إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم "الأربعاء" إعادة إدراج الحوثيين على قائمة الكيانات "الإرهابية" بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحافيين إن "الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين كإرهابيين دوليين"، مشيراً إلى أن العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يوماً ويمكن إلغاؤه "في حال أوقف الحوثيون هجماتهم".

واعتبر المسؤول أن الهجمات "تشكّل مثالاً واضحاً على الإرهاب وانتهاك القانون الدولي وتهديدًا كبيرًا للأرواح والتجارة الدولية وكذلك تعرّض عمليات إيصال المساعدات الإنسانية للخطر".

و دمّرت القوات الأمريكية "الثلاثاء" أربعة صواريخ بالستية مضادّة للسفن كانت معدّة لإطلاقها من قبل الحوثيين على سفن تجارية وحربية.

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