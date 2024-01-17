للمرة الأولى.. بيلاروسيا تتبنّى «العقيدة النووية»

المصدر: تالين (إستونيا) - أ ب

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كشف وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، عن تبني بلاده لـ«العقيدة النووية»، وقال إن بيلاروسيا ستطرح عقيدة عسكرية جديدة، تنص على استخدام الأسلحة النووية للمرة الأولى في التاريخ.

جاءت تصريحات خرينين، خلال اجتماع مجلس الأمن البيلاروسي، أمس. وأضاف خرينين: «إننا ننقل بوضوح آراء بيلاروسيا بشأن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية المتمركزة على أراضينا. لقد ظهر فصل جديد نحدد فيه بوضوح التزاماتنا تجاه حلفائنا».

جدير بالذكر أن روسيا أرسلت، العام الماضي، أسلحة نووية تكتيكية، للتمركز في بيلاروسيا، على الرغم من عدم وجود تفاصيل حول عددها. وقالت روسيا حينها، إنها ستحتفظ بالسيطرة على تلك الأسلحة المخصصة للاستخدام في ساحة المعركة، ولها مدى قصير ومردود منخفض نسبياً. ووفق مراقبين ليس من الواضح حتى اللحظة كيف يمكن تطبيق العقيدة البيلاروسية الجديدة على الأسلحة الروسية.

وقال أمين مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، إن نشر الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا يهدف إلى ردع العدوان من بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي «ناتو».

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