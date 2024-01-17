بايدن: ترامب أوفر الجمهوريين حظاً لمنافستي

المصدر: واشنطن- وكالات

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اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الفوز السهل الذي حققه سلفه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا، مساء أول من أمس، يجعل منه «بكل وضوح الأوفر حظاً» لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقررة نوفمبر المقبل.

وحقق ترامب فوزاً مدوياً، في أول انتخابات يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في ولاية أيوا. وطبقاً لمراقبين، يؤكد الفوز هيمنة ترامب على الحزب الجمهوري، في وقت يسعى للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهة ثانية مع بايدن.

وحلّ حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، ثانياً، بفارق كبير، وفقاً لإحصاء شركة «إديسون للأبحاث»، متفوقاً على السفير السابق لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي. إذ يتنافس الاثنان للظهور كبديل رئيس لترامب. وأظهر فرز 90 % من الأصوات، حصول ترامب على

50.9 %، وديسانتيس (21.4 %)، وهيلي (19 %).

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