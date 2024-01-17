فقدان قارب وعلى متنه 40 مهاجراً في البحر المتوسط

المصدر: د ب ا

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أعلن خفر السواحل الإيطالي الثلاثاء فقدان قارب للمهاجرين كان يقل حوالي 40 شخصا في البحر المتوسط بعد أن انطلق من ليبيا الأسبوع الماضي.

وكانت طائرة تابعة لوكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" قد رصدت القارب الخشبي آخر مرة يوم الجمعة الماضي قبالة جزيرة مالطا. وبالإضافة إلى قوارب وطائرات خفر السواحل، شاركت أيضا سفن تجارية تبحر في المنطقة في عملية البحث.

وتقول منظمات الإغاثة إنه يعتقد أن ما بين 35 و46 شخصا كانوا على متن القارب. ويعتقد أن الوجهة كانت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وهي أحد مراكز الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا.

ومع ذلك، لم يصل القارب أبدا ويخشى عمال الإغاثة أن يكون قد غرق.

وتتكرر الحوادث المميتة على طريق الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. وكثيرا ما تحمل القوارب أشخاصا فارين من الحرب والظروف المعيشية المقفرة في بلدانهم الأصلية على أمل حياة أفضل.

فهم يدفعون مبالغ كبيرة لمهربي البشر للسفر على متن قوارب مكتظة والتي لا تصلح إلا بالكاد للإبحار.

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