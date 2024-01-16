بريطانيا تعلن عن أكبر مشاركة لقواتها في مناورات لـ«الناتو» منذ عقود

المصدر: لندن - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، عزمها إرسال نحو 20 ألف جندي، للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» بأوروبا في النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات مقاتلة.

وتشمل عملية النشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني، سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو، بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات، وطائرات هجومية من طراز F - 35 B وطائرات استطلاع.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن المناورات بالذخيرة الحية، وتتضمن قفزات بالمظلات، وقوة مروحية مشتركة للجيش والبحرية، وقوات العمليات الخاصة بالجيش عند الانتشار.

وسيشارك الجيش البريطاني في هذه المناورات لاختبار وتعزيز جاهزية القوات البرية للدفاع عن حلف شمال الأطلسي، وتعزيز قدرتها على العمل بشكل مشترك مع القوات المتحالفة.

سيشهد النشر استخدام المملكة المتحدة لأحدث الطائرات المقاتلة، وطائرات المراقبة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والسفن الحربية والغواصات الأكثر تقدماً التابعة للبحرية الملكية، ومجموعة كاملة من قدرات الجيش، بدءاً من الخدمات اللوجستية إلى المدرعات وحتى قوات العمليات الخاصة، وتأتي المناورة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الحلف.

وعزز حلف شمال الأطلسي عدد قواته الجاهزة للقتال بعد حرب أوكرانيا قبل عامين تقريباً، وواصل الحلف دعم كييف بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية.

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