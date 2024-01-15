حدث وتاريخ.. 15 يناير 1918 مولد الرئيس المصري الراحل الزعيم جمال عبدالناصر. 1952 أديب الشيشكلي رئيس المجلس العسكري الأعلى يحل معظم الأحزاب السياسية في سوريا 1985 عودة البرازيل للحكم المدني بعد 21 عاماً من الحكم العسكري. 2021 استقالة رئيس وزراء هولندا مارك روته وحكومته في أعقاب فضيحة الاحتيال في بدل رعاية الأطفال. صورة التاريخ: 15 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1918 مولد الرئيس المصري الراحل الزعيم جمال عبدالناصر. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App