صيغة زيلينسكي للسلام على طاولة «دافوس» اليوم

المصدر: دافوس، موسكو - وكالات

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تحضر صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتدى دافوس المقرر افتتاحه اليوم، بمشاركة عدد كبير من الدول تعمل للمساعدة على وضع الأسس لانضمام روسيا يوماً ما للمحادثات.

وطرحت أوكرانيا «صيغة سلام» لإنهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين مع روسيا، خلال اجتماع لمستشاري الأمن القومي من أنحاء العالم في دافوس أمس.

ونشر أندريه يرماك، كبير موظفي الرئيس الأوكراني، صوراً لافتتاح المحادثات وأشاد بـ«المؤشر الجيد» إلى تزايد عدد المشاركين في سلسلة من المؤتمرات عن صيغة زيلينسكي للسلام - ما يقرب من نصفهم من أوروبا، إضافة إلى 18 دولة من أوروبا وآسيا و12 من أفريقيا.

وشارك في رئاسة المحادثات وزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس، الذي أشار إلى حضور 83 موفداً. وقال في فترة استراحة بين المحادثات: «السلام أبرز ما تحتاجه أوكرانيا. سنبذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذه الحرب».

وأكد أن المحادثات تهدف إلى الاستعداد للحظة التي قد تنضم فيها روسيا إلى محادثات السلام، ولكنه أشار إلى أن أوكرانيا وروسيا غير مستعدتين لتقديم أي تنازلات.

ورفضت روسيا، التي لم تتلقَ دعوة لحضور أي من الاجتماعات، المبادرة ووصفتها بأنها «متحيزة». وقالت في بيان: «في الوقت الحالي، من الوهم الاعتقاد بأن روسيا ستلبي دعوة ما، ولكن هذا ليس هدف منتدى دافوس. وفي الوقت الحالي، روسيا ليست مستعدة لاتخاذ أي خطوة أو تقديم أي تنازل».

قتال مستمر

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس، مقتل نحو 800 عسكري أوكراني في عمليات للقوات الروسية خلال يوم واحد. وقال البيان «على محور كوبيانسك، تم صد أربع هجمات للقوات الأوكرانية، وقصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 130 عسكرياً أوكرانياً وتم تدمير أربع دبابات وثماني مركبات وقطع مدفعية».

وعلى محور كراسني ليمان، صدت القوات الروسية هجوماً للقوات الأوكرانية، وفي المعركة تم دحر أكثر من 80 عسكرياً أوكرانيا وتدمير مدرعتين وسيارتين ومدفع، أما على محور دونيتسك، فصدت القوات الروسية ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني، وتدمير تسع دبابات وأربع مركبات قتال مشاة وأربع مدرعات ومنظومة دفاع جوي و27 مركبة وقطعة مدفعية.

وعلى محور جنوبي دونيتسك، قام الجيش الروسي بقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل أكثر من 170 عسكرياً أوكرانياً وتدمير دبابتين ومنظومة دفاع جوي وقطع مدفعية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أيضاً «على محور زابوريجيا، تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية من قبل القوات الروسية، ومقتل نحو 60 عسكرياً أوكرانياً وتدمير مدرعتين وثلاث سيارات ومدفع، وعلى محور خيرسون، تم دحر نحو 60 عسكرياً وأربع مركبات وقطع مدفعية».

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 23 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي زابوريجيا وخيرسون، إضافة إلى 17 صاروخاً لراجمات «هيمارس» و«أوراجان»، بحسب سبوتنيك.

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