فريدريك العاشر ملكاً للدنمارك بعد تنحي والدته

المصدر: كوبنهاغن - رويترز

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اعتلى ملك الدنمارك فريدريك العاشر العرش، أمس، خلفاً لوالدته الملكة مارغريت الثانية التي تنازلت رسمياً عن العرش بعد 52 عاماً من الحكم، بينما تجمعت حشود كبيرة في العاصمة لمشاهدة الحدث التاريخي.

وفاجأت الملكة مارغريت (83 عاماً) البلاد عشية رأس السنة بقرارها هذا، لتصبح أول من يتخلى عن عرش الدنمارك منذ ما يقرب من 900 عام. وقال القصر الملكي إن التنصيب أصبح رسمياً بمجرد توقيع الملكة مارغريت على وثيقة تنازلها عن العرش خلال اجتماع لمجلس الدولة في البرلمان.

والدنمارك لديها واحد من أقدم الأنظمة الملكية في العالم ولا تقيم مراسم تتويج. وحضر الاجتماع ممثلو الحكومة والملكة مارغريت وفريدريك (55 عاماً) وزوجته ماري (51 عاماً)، التي أصبحت الآن الملكة، وابنهما الأكبر كريستيان (18 عاماً) الوريث الجديد للعرش.

وفي ظل درجات حرارة قريبة من التجمد، توافد عشرات الآلاف من جميع أنحاء الدنمارك على العاصمة لمشاهدة الحدث؛ ما يشير إلى الشعبية الهائلة التي تتمتع بها العائلة المالكة.

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