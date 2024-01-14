مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

المصدر: ا ف ب

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قتل ثلاثة فلسطينيين اليوم الأحد برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة الخليل وفي أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش.

وقالت الوزارة في بيان "الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير، شمال الخليل".

وعما حصل قرب الخليل قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "سيارة فلسطينية اخترقت حاجزا للجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة ميتزاد".

وأضاف "لاحق الجنود مركبة الإرهابيين الذين أطلقوا النار باتجاه القوات، ردا على ذلك أطلق الجنود النار في اتجاه الإرهابيين وقاموا بتحييدهم".

وبحسب الجيش تم العثور على "البندقية المستخدمة وفأس وذخيرة".

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تسلمت جثماني الشابين.

وأوردت في بيان "قوات الاحتلال تسلم جثماني الشابين اللذين أطلقت عليهما النار في واد الريم قرب السعير بالخليل وجاري نقل الشابين إلى مستشفى عالية".

وفي مخيم عين السلطان في مدينة أريحا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "شهيد برصاص الاحتلال في مخيم عين السلطان" بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفاد مراسل فرانس برس أن الشاب يدعى لؤي الصوفي (16 عاما)، قتل خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي للمخيم لاعتقال مطلوب، مشيرا إلى عدم وقوع مواجهات.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967، تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في غزة، ما أدى الى مقتل واعتقال مئات الفلسطينيين في عمليات اقتحام للمدن والمخيمات.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، قتل نحو 340 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بحسب أرقام وزارة الصحة.

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