كبار المبعوثين الغربيين يراجعون صيغة سلام لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا

المصدر: أ ب

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يجتمع كبار مستشاري السياسة الخارجية في البلدان الغربية وأوكرانيا، يوم الأحد، للمساعدة على المضي قدما في صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية على بلاده.

ويعقد الاجتماع الرابع من نوعه لمستشاري الأمن القومي في بلدة دافوس السويسرية، حيث من المقرر أن يحضر زيلينسكي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يبدأ يوم الثلاثاء.

من المتوقع أن يسعى زيلينسكي إلى الدفع من أجل مواصلة التركيز الدولي على الدفاع عن أوكرانيا وسط تراجع الدعم لكييف في الغرب وتزايد الاهتمام بصراعات أخرى مثل الصراع في الشرق الأوسط.

ويستضيف أندريه يرماك، كبير موظفي الرئيس الأوكراني، ووزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس، مؤتمر يوم الأحد الذي يحضره أكثر من 80 موفداً ويهدف إلى البناء على الجهود السابقة التي جرت في غرف مغلقة في الدنمارك والسعودية ومالطا في الصيف والخريف الماضيين.

وقدم زيلينسكي صيغة سلام من 10 نقاط تسعى - من بين أمور أخرى - إلى إجلاء جميع القوات الروسية من أوكرانيا، في وقت يقاتل فيه الجانبان من مواقع ثابتة إلى حد بعيد على طول خط مواجهة يبلغ طوله 1500 كيلومتر تقريباً.

وكثفت القوات الروسية في الآونة الأخيرة الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استنفدت موارد الدفاع الجوي في أوكرانيا، ما ترك البلاد عرضة للخطر في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا ما لم تتمكن من ضمان المزيد من إمدادات الأسلحة.

وقالت الخارجية السويسرية في بيان استعرض محادثات يوم الأحد، إن "الحرب لم تنته بعد، والسلام لا يزال يلوح في الأفق".

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