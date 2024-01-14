مسؤول فرنسي: أمريكا سترفض دعم أوكرانيا

المصدر: عواصم ــ وكالات

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رجح زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن ترفض الولايات المتحدة تقديم أي مساعدة أخرى لكييف، بسبب مشكلات تتعلق بحصر الأسلحة المقدمة لأوكرانيا.

وقال فيليبو عبر حسابه على «إكس»: «هذا سيشجع الكونغرس على رفض توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، خاصة وأن هذه الدولة فاسدة للغاية!».

وأضاف فيليبو: إن الأسلحة الأمريكية مفقودة في أوكرانيا، وهذا يجب أن يدفع فرنسا أيضاً إلى التخلي عن دعمها لنظام كييف.

وأردف، قائلاً: «ابتداء من يونيو 2023، ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة، منحت الولايات المتحدة أوكرانيا ما يقرب من 10 آلاف صاروخ «جافلن»، مضاداً للدبابات، و2500 صاروخ أرض-جو من طراز «ستينغر»، ونحو 750 مسيّرة، و430 صاروخاً جو-جو متوسط ​​المدى، و23 ألف نظارة للرؤية الليلية، لا نعرف ماذا حدث لأكثر من 60 % من هذه الأسلحة!».

وقال مفتش وزارة الدفاع الأمريكية، روبرت ستورتش، الأسبوع الماضي، في تقرير، إن البنتاغون لم يراقب بشكل صحيح عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا. ووفقاً له، فإن الأسلحة التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار من إجمالي العرض البالغ 1.699 مليار دولار، لا تزال مجهولة المصير.

وبحسب صحيفة «بوليتيكو»، فإن البيت الأبيض يشعر بقلق أكبر بشأن مشكلة الفساد في أوكرانيا، ما يعترف به على المستوى العام، بالإضافة إلى ذلك، صرح الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، أن فضائح الفساد في أوكرانيا، تؤثر على قرار الدول الغربية بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة.

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