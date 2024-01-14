غارات جوية تركية على مواقع لـ«العمال الكردستاني»

المصدر: إسطنبول - د ب أ

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أفادت وزارة الدفاع التركية في العاصمة أنقرة، أمس، بأن غارات نفذها سلاح الجو التركي، دمرت نحو 29 موقعاً، في كل من العراق، وشمالي سوريا، يشتبه بتبعيتها لحزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه»، المحظور في تركيا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنها «حيدت» 45 مسلحاً في شمال العراق (تستخدم تركيا كلمة تحييد للإشارة إلى المسلحين الذين تقتلهم أو تأسرهم القوات التركية)، وأضافت «الدفاع التركية» أن حملة جوية، مدعومة بالمدفعية، استهدفت ملاجئ ومنشآت النفط. وأصدرت الوزارة هذه البيانات على منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

يأتي ذلك، في أعقاب اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستاني، مساء أول من أمس، أسفرت عن مقتل 9 جنود أتراك شمالي العراق. فيما أصيب 4 جنود على الأقل، بعدما استهدف حزب العمال الكردستاني قاعدة عسكرية تركية، طبقاً لما أعلنته أنقرة.

جدير بالذكر، أن القوات التركية تشن عمليات عسكرية في كل من سوريا والعراق تستهدف حزب العمال الكردستاني.

ووفقاً لبيانات تركية، تسبب حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون، وعسكريون أتراك) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينات القرن الماضي.

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