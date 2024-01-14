حدث وتاريخ.. 14 يناير 1972 الأميرة مارغريت تعتلي عرش الدنمارك تحت اسم مارغريت الثانية. 1980 مجلس الأمن الدولي يتخذ قراراً يقضي بانسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان. 1999 مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ محاكمة الرئيس بيل كلينتون في ما عرف باسم فضيحة مونيكا غيت. 2015 استقالة الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو من منصبه. صورة التاريخ: 14 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1972 الأميرة مارغريت تعتلي عرش الدنمارك تحت اسم مارغريت الثانية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App