هجوم روسي صاروخي كثيف على الأراضي الأوكرانية

المصدر: كييف - وكالات

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أكدت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، تعرض البلاد لهجوم صاروخي روسي مكثف في الساعات الأولى من الصباح، وقالت إن موسكو أطلقت بعضاً من صواريخها الفرط صوتية.

فيما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية صواريخ روسية في 5 مناطق على الأقل في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لمسؤولين محليين من الأقاليم. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي تفاصيل حول ما إذا كان تم ضرب أي أهداف، كما قدم المسؤولون معلومات أقل بكثير من المعتاد بخصوص الهجوم.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية خلال الهجوم، من أن روسيا أطلقت صواريخ «كينجال»، وهو ربما أصعب صاروخ روسي تقليدي يتم إسقاطه، إذ يتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت عدة مرات.

ونشرت الشرطة في منطقة تشيرنيهيف الشمالية صورة لحفرة كبيرة أحدثها صاروخ تم إسقاطه، وكتبت الشرطة «نتيجة لسقوط شظايا صاروخ معاد، تضررت عدة منازل خاصة ومبانٍ غير سكنية، وتهدم مبنى واحد». وطبقاً للسلطات الأوكرانية، أطلقت روسيا 40 صاروخاً ومسيّرة على مناطق مختلفة من البلاد خلال الليل.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن القوات الروسية نفذت هجومها بمجموعة واسعة من الأسلحة بينها صواريخ «كروز»، وصواريخ باليستية، وصواريخ مضادة للطائرات، ومسيّرات. ونوّه سلاح الجو الأوكراني بأن «أكثر من 20 مقذوفة» فشلت في بلوغ أهدافها «بسبب تدابير نشطة لوسائل الحرب الإلكترونية».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، عبر حديث تلفزيوني بشأن المقذوفات: «إما أنها سقطت في الحقول، أو انفجرت في الهواء، أو طالتها وسائل الحرب الإلكترونية لقواتنا الدفاعية».

ولم تعلن السلطات الأوكرانية بعد عن سقوط قتلى، في حين قالت النيابة العامة الأوكرانية، إن هجوماً صاروخياً في منطقة سومي، شمال شرقي البلاد، أدى إلى إصابة مدني بجروح وألحق أضراراً بـ26 مبنى.

وقال حاكم منطقة تشيرنيغيف، فياتشيسلاف تشاوس، إن «هناك أضراراً» في جزئها الشمالي. وأفاد حاكم منطقة بولتافا، فيليب برونين، بأن صاروخاً لم ينفجر سقط في الفناء الخلفي لمنزل سكني في المنطقة. أما الجيش الروسي، فأعلن أنه ضرب مصانع أسلحة في أوكرانيا، مؤكداً أنه أصاب «كل» أهدافه في سلسلة من الضربات على منشآت تنتج الذخيرة والمسيّرات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إحاطة يومية: «نفذت قوات الاتحاد الروسي المسلحة هذا الصباح (أمس) مجموعة ضربات على منشآت تابعة للمجمّع الصناعي العسكري الأوكراني». وأوضحت أن الضربات استهدفت أماكن لإنتاج القذائف والبارود والمسيّرات، وأضافت إن «كل المنشآت المخصصة لذلك تعرضت للقصف».

وتتعرض أوكرانيا لقصف روسي متكرر وعنيف، منذ أن بدأت موسكو الحرب، قبل حوالي عامين. من جانبها، ردت أوكرانيا بشن هجمات صاروخية على مناطق روسية، لدرجة أن بولندا، المجاورة لأوكرانيا، فعّلت أنظمة دفاعها الجوي لفترة وجيزة، بسبب ارتفاع مستوى التهديدات.

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