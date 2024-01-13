لا لاهاي ولا محور الشر .. نتانياهو: لن يوقفنا أحد في غزة

المصدر: وكالات

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أنه لن يتمكن أحد من إيقاف بلاده في حربها ضد حماس في قطاع غزة حتى تحقّق النصر.

وصرّح نتانياهو في مؤتمر صحافي متلفز "لن يوقفنا أحد - لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي أحد آخر. من الممكن والضروري أن نستمر حتى النصر وسنفعل ذلك".

فيما اعتبر قائد الجيش الإسرائيلي أن الإسرائيليين يقاتلون في غزة "من أجل حقهم في العيش بأمان" و"لن ينسوا أبدا هجوم حماس" الذي أشعل الحرب في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال هيرتسي هليفي في تصريح متلفز "نحن لا ننسى ولن ننسى، وسنواصل تذكير حتى أولئك الذين يحاولون إنكار ذلك. نحن نقاتل من أجل حقنا في العيش هنا بأمان".

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