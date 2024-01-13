إسرائيل تفتتح نفقاً في معرض أمام عائلات الرهائن لمعايشة معاناتهم

المصدر: د ب ا

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دخل أعضاء عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة نفقا بمعرض في تل أبيب لمعايشة صعوبات البقاء تحت الأرض بمعزل عن الآخرين، التي يعانيها أحباؤهم منذ اختطافهم في 7 اكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية / واي نت/ في موقعها على الانترنت اليوم السبت أنه تم إقامة نفق بطول 30 مترا/ 98 قدما/ في ميدان الرهائن في تل أبيب اليوم السبت، لإظهار الظروف التي يعيشها 136 محتجزا إسرائيليا لدى حركة حماس في غزة يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه تم فتح النفق أمام الزائرين كجزء من فعاليات بمناسبة مرور مئة يوم على اختطاف مسلحي حماس الرهائن، وظهرت في سماء الميدان عبارة تدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.

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