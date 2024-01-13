حدث وتاريخ.. 13 يناير 1942 الحلفاء يعقدون مؤتمراً لبحث محاكمات الحرب العالمية الثانية. 1958 9 آلاف عالم من 43 دولة يطالبون الأمم المتحدة بحظر التجارب النووية. 2001 زلزال في السلفادور بقوة 7.7 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل 844 شخصاً وإصابة 4723. 2021 مجلس النواب الأمريكي يتهم دونالد ترامب بالتحريض على التمرد، في دعوى ثانية لعزله. صورة التاريخ: 13 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1942 الحلفاء يعقدون مؤتمراً لبحث محاكمات الحرب العالمية الثانية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App