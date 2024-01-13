جنرال أمريكي: الحوثيون أطلقوا صاروخاً مضاداً للسفن رداً على الضربات

المصدر: أ ف ب

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قال جنرال أمريكي إن الحوثيين في اليمن أطلقوا صاروخا بالستيا مضاداً للسفن "الجمعة" ردا على ضربات أمريكية وبريطانية استهدفت استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقال مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة اللفتنانت جنرال دوغلاس سيمز للصحافيين "نعلم أنهم أطلقوا صاروخا واحدا على الأقل في رد انتقامي"، مضيفا أن الصاروخ لم يصب أي سفينة.

ورأى أن "نبرتهم قوية وعالية. أتوقع أن يحاولوا القيام برد انتقامي ما" في إشارة إلى الحوثيين.

ويتواصل تقيم حجم الأضرار الناجمة عن الضربات التي استهدفت نحو 30 موقعا باستخدام أكثر من 150 من قطع الدخيرة، وفق سيمز مضيفا أن من غير المتوقع أن يكون عدد الإصابات مرتفعا.

نفّذ الحوثيون عددا متزايدا من الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ في البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر على إسرائيل.

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