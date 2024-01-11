زوجة بايدن ترى في شيخوخته "نقطة إيجابية" للترشح لولاية ثانية

المصدر: وكالات

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قالت السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، إن سن زوجها يعد "أحد الأصول". يأتي ذلك بينما يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 81 عاماً، وهو أكبر رئيس أمريكي سنا في التاريخ، تساؤلات مستمرة من الناخبين حول قراره بالسعي للترشح لولاية ثانية.

وخلال مقابلة مع برنامج "مورنينغ جو" على شبكة "إم إس إن بي سي"، والتي بثت يوم "الخميس"، ردت جيل بايدن على أولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء أن الرئيس الديمقراطي طاعن في السن، قائلة "أقول إن سنه الكبير نقطة إيجابية".

وأضافت "إنه يمتلك الحكمة، ولديه الخبرة. يعرف كل زعيم على الساحة العالمية. عاش التاريخ، ويعرف التاريخ. قراراته مدروسة، إنه الرجل المناسب لهذا المنصب في هذه اللحظة من التاريخ".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل، وفي 25 أبريل 2023، أعلن بايدن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، وأعلن الجمهوري ترامب دخوله السباق الانتخابي في نوفمبر 2022.

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