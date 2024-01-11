بلومبيرغ: مساعٍ صينية لإعادة صياغة النظام العالمي

المصدر: بكين - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مستوى العلاقات الدبلوماسية مع عدد قياسي من الدول العام الماضي، في إطار سعيه لحشد دول جنوب العالم لمساعدة في إعادة صياغة النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، بحسب تحليل أجرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

ووفقاً للتحليل الذي استند إلى بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الصينية، فإن بكين رفعت مستوى الطريقة التي تصف بها 17 دولة وإقليماً، معظمها من العالم النامي.

وذكرت «بلومبيرغ» أن وتيرة تنامي العلاقات الدبلوماسية لم تشهدها الصين خلال العقد الأول لتشي في منصبه الرئاسي.

وفي حين قامت واشنطن ببناء استراتيجية دبلوماسية تعتمد على تشكيل تحالفات معظمها من حلفاء أثرياء، فإن بكين تفعل العكس، حيث تخطب ود بلدان نامية تشكل غالبية سكان العالم، باستخدام المساعدات والتجارة والاستثمارات.

ووفق تحليل «بلومبيرغ»، ظهرت الفوائد الجيوسياسية هذا الأسبوع، مع أول زيارة دولة يقوم بها رئيس جزر المالديف، محمد معزو، إلى الصين، متخلياً عن تقليد اتبعه زعماء سابقون لجزر المالديف، مانحاً تشي انتصاراً على الهند، منافسته الإقليمية.

يشار إلى أن الدول التي رفعت الصين مستوى علاقاتها معها العام الماضي، تشمل كلاً من تركمانستان وقيرغيزستان، المجاورتين، وزامبيا، وإثيوبيا في أفريقيا، بالإضافة إلى فنزويلا، والأوروغواي، وكولومبيا، في أمريكا اللاتينية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز