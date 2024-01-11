إطلاق منصة الخدمات القضائية المصرية "عن بعد" في الإمارات

المصدر: وام

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بحضور معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، دشن المستشار عمر مروان وزير العدل في جمهورية مصر العربية، منصة الخدمات القضائية المصرية - عن بعد - في الإمارات، خلال حدث استضافه قصر الإمارات بأبوظبي، أمس.

وتعد أول منصة لإصدار محررات وزارة العدل المصرية والشهر العقاري (الخدمات القضائية- عن بعد-) خارج مصر، حيث تم اختيار الإمارات كأول دولة يتم خلالها تقديم خدمات وزارة العدل والشهر العقاري عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال وزير العدل المصري خلال مؤتمر صحفي عقب تدشين المنصة: "تمثل هذه المنصة نافذة عصرية لتقديم الخدمات القضائية عن بعد بصورة موثوقة"، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي نتاجا للشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات، حيث تم تجهيز المنصة من جانب شركة مالتي ليفل الإماراتية، فيما تتولى وزارة العدل تشغيل هذه المنصة.

وعرضت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي، تجربة استخراج إصدارات وشهادات وزارة العدل حيث استغرقت عملية تقديم خدمة إصدار الشهادة الموثقة من الخارجية المصرية والسفارة المصرية في أبوظبي نحو 8 دقائق.

وقال الوزير المصري: سيتم تقييم الفترة التجريبية لعمل المنصة بهدف تفادي أي تحديات وإزالتها، وكذلك دراسة زيادة عدد المنصات وتوفيرها في مدن أخرى بالإمارات، كما تستهدف الوزارة في المرحلة القادمة نشر هذه المنصة في الدول التي تتواجد فيها الجاليات المصرية بأعداد كبيرة وكذلك الدول التي لديها استثمارات في مصر.

وأوضح أن من أبرز خدمات المنصة إصدار توكيلات المحامين والتي تشكل 40% من إجمالي توكيلات الشهر العقاري، مشيراً إلى أن إجمالي الشهادات الصادرة حالياً تقارب 101 شهادة منها: وثائق الزواج والطلاق، وإعلامات الوراثة، والأحكام القضائية.. وغيرها من محررات المحاكم المدنية والاقتصادية والنيابة العامة والشهر العقاري.

وشدد وزير العدل المصري على أن الاختام الموضوعة في المحررات الصادرة عبر المنصة هي أختام فعلية وليست رقمية وهو إجراء غير مسبوق على مستوى العالم حيث تعتمد المنصات المماثلة على أختام اليكترونية.

بدوره، تحدث السفير شريف عيسى سفير مصر لدى الدولة خلال المؤتمر الصحفي عن تطلعات المصريين بتوسعة خدمات المنصة لتضم خدمات وزارة الداخلية وجهات حكومية أخرى، مشيراً إلى أن توقيت عمل المنصة سيكون بصورة مبدئية ما بين 8 صباحاً وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع .

من جانبه، عبر عبد الجبار الصايغ رئيس مجلس إدارة مجموعة "مالتي ليفل" الشركة المنفذة للمشروع، عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصري قائلاً: إن المشروع يحقق تطوراً كبيراً في تقديم الخدمة للمتعاملين سواء من المصريين أو المواطنين أو المقيمين ويواكب أحدث عمليات التطور باستخدام التقنيات الحديثة .

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