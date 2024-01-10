الجيش الأوكراني: الوضع صعب بعد شن روسيا المزيد من الهجمات

المصدر: د ب ا

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تستمر القوات البرية الأوكرانية في التصدي للهجمات الروسية على الرغم من الصقيع الشديد. وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها اليومي أن روسيا شنت 64 محاولة هجومية الثلاثاء، لكن تم صدها جميعا. وكان هذا العدد من الهجمات أعلى قليلا مما كان عليه في الأيام السابقة.

وأضاف البيان أن "وضع العمليات في شرق وجنوب أوكرانيا لا يزال صعبا". ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.

وقالت أوكرانيا إن روسيا شنت عشر هجمات على أفدييفكا وحدها، بالإضافة إلى 11 هجوما في قريتي بيرفومايسكي ونيفيلسكي المجاورتين.

وتحاول القوات الروسية تطويق بلدة أفدييفكا والسيطرة عليها منذ أكتوبر الماضي، وتكبدت خسائر فادحة. وفي تلك المنطقة تمتد الجبهة بالقرب من مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد وقعت تسع هجمات روسية على رأس جسر أوكراني على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون. ولا يزال الجنود الأوكرانيون يسيطرون على هذا الموقع، على الرغم من صعوبة إمدادهم عبر النهر.

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