حدث وتاريخ ..10 يناير 1863 بدء عمل أول خط قطار «مترو أنفاق» على مستوى العالم في لندن. 1949 اندلاع الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ، الذي أعلن بعدها تأسيس ونشأة جمهورية الصين الشعبية. 1989 بداية جلاء القوات الكوبية من أنغولا بعد نيل الأخيرة استقلالها في العام 1975. 1962 إطلاق قمر الاتصالات «تلستار 1»، الأول عالمياً، لنقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا وأمريكا. صورة المصدر: دبي- البيان التاريخ: 10 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App