أوكرانيا تقصف بيلغورود رداً على الهجوم الروسي

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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قصفت أوكرانيا، أمس، منطقة بيلغورود الروسية، في رد على الهجوم الكبير التي شنته موسكو، أخيراً، وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع الروسية، إصابة 3 أشخاص.

فيما أسقطت الدفاعات الجوية 10 صواريخ أطلقتها راجمة من طراز «آر إم 70 فامبير»، بينما أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، مقتل 520، وإصابة 1186، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فبراير 2022. وتعرضت بيلغورود لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كما أدى هجوم أواخر ديسمبر الماضي، إلى مقتل 30 مدنياً، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، على «تليغرام»: «تعرضت مدينة بيلغورود للقصف مرة أخرى، وأصيب أفراد». وتابع: «هناك الآن 3 أشخاص في العناية المركزة، خضعوا جميعاً لعمليات جراحية». وأكد غلادكوف أن الهجوم ألحق أضراراً كبيرة في البنية التحتية.

إلى ذلك، دمرت القوات الجوية الروسية 4 مراكز قيادة ومراقبة، و3 معاقل للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.

فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط الدفاعات الجوية 10 صواريخ أطلقتها راجمة من طراز «آر إم 70 فامبير». في الأثناء، ذكر مكتب المدعي العام، في أوكرانيا حسب بيان وفق ما أوردت وكالة أنباء «يوكرينفورم»، أنه حتى أمس تأثر أكثر من 1706 أطفال في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية.

مؤكداً مقتل 520 طفلاً، وإصابة أكثر من 1186 آخرين بجروح مختلفة الخطورة. وأضاف البيان إن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ504 حالات، تلتها خاركييف بـ312 حالة، وفي كييف 130 حالة، وفي خيرسون 145 حالة.

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