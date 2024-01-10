وزير الخارجية الأمريكي يحث إسرائيل على التفكير في دورها بعد الحرب

المصدر: د ب ا

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ضغط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا على إسرائيل لتحد من القتلى والجرحى المدنيين في غزة، كما دعا إلى التركيز على علاقاتها بالدول العربية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الثلاثاء.

وجدد بلينكن حديثه في اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس وفصائل فلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

كما سعى لرسم صورة لمستقبل آمن لإسرائيل، ليزيد من احتمال تكامل إقليمي بين إسرائيل ودول عربية بدعم من الولايات المتحدة.

وقال بلينكن لنظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس: "إنه وقت عصيب للغاية. أعرف جهودك على مدار سنوات عديدة لبناء تواصل وتكامل أفضل في الشرق الأوسط. وأعتقد حقا أن هناك فرصا حقيقة حاليا".

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