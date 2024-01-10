الشرطة البولندية تلقي القبض على سياسيين يحتميان بالقصر الرئاسي

المصدر: د ب ا

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ألقت الشرطة البولندية القبض الثلاثاء على اثنين من النواب البرلمانيين المدانين قانونيا وينتميان لحزب "القانون العدالة" المحافظ الحاكم سابقا، كانا يحتميان بالقصر الرئاسي.

أعلنت ذلك شرطة وارسو عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا. ووفقا لما أفادت به وسائل إعلام بولندية، فقد ألقي القبض على الاثنين داخل القصر الرئاسي.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، الذي ينتمي إلى حزب القانون والعدالة، قد استقبل أمس وزير الداخلية الأسبق ماريوش كامينسكي ونائبه سابقا ماسيج فاسيك في القصر الرئاسي، في حين أنه كان من المفترض أن تقتادهما الشرطة إلى السجن.

يشار إلى أنه حكم على السياسيين بالسجن لمدة عامين بتهمة إساءة استخدام السلطة. واتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك المنتمي ليسار الوسط الرئيس بالإفساد لاستقباله السياسيين الاثنين.

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