العثور على براغي مزلاج باب طائرة «ألاسكا»

المصدر: بورتلاند، - أ ب

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قال محققون اتحاديون إن براغي مزلاج باب انزلقت قبل تحليق طائرة تابعة لشركة طيران "ألاسكا" الأسبوع الماضي.

يبحث المحققون عن إمكانية فقدان 4 براغي كان من المفترض أن تساعد في تثبيت المزلاج عند إقلاع الطائرة.

جاءت تعليقات المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، يوم الاثنين، بعد فترة وجيزة من إعلان شركتي "ألاسكا" و"يونايتد إيرلاينز" بشكل منفصل عن العثور على مزاليج أبواب مفككة في بعض طائرات أخرى من طراز بوينغ 737 ماكس 9.

وقالت شركة يونايتد، ومقرها شيكاغو، "منذ بدأنا عمليات البحث الأولية يوم السبت، وجدنا حالات يبدو أنها تتعلق بمشكلات تثبيت مزلاج باب الطائرة، والذي كان بحاجة إلى ربط بإحكام."

وقالت شركة ألاسكا "تشير التقارير الأولية للفنيين لدينا إلى وجود مزاليج مفككة في بعض الطائرات".

تزيد النتائج التي توصل إليها المحققون وشركات الطيران الضغط على شركة "بوينغ" لمعالجة المخاوف التي تزايدت منذ الانفجار المروع في جسم طائرة ليل الجمعة.

انفجر مزلاج باب الطائرة التابعة لشركة ألاسكا يوم الجمعة، بعد إقلاعها من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، في طريقها إلى كاليفورنيا، ما أدى لانخفاض ضغط الطائرة وإجبار الطيارين على العودة.

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