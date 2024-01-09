رئيسة وزراء بنغلاديش تفوز بولاية رابعة

المصدر: دكا - وكالات

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قالت مفوضية الانتخابات في بنغلاديش، أمس، إن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد فازت برابع فترة ولاية على التوالي، بعد أن حصل حزبها على الأغلبية المطلقة.

ووفقاً لنتائج غير رسمية أعلنتها مفوضية الانتخابات، حصل حزبها «رابطة عوامي» على 165 مقعداً من أصل 224 مقعداً في الانتخابات التي جرت الأحد. ولم تعلن نتائج بقية المقاعد بعد.

وقاطع حزب المعارضة الرئيسي، حزب بنغلاديش الوطني، الانتخابات بعد أن رفضت الشيخة حسينة مطالبه بالاستقالة والسماح لسلطة محايدة بإدارة الانتخابات.

واتهمت حسينة المعارضة بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت داكا منذ أواخر أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 14 شخصاً على الأقل.

وقال قاضي حبيب الأول، كبير مفوضي الانتخابات، إن نسبة المشاركة بلغت حوالي 40 في المئة.

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