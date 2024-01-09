حدث وتاريخ.. 9 يناير 1793 جان بيير بلانشار يحلق بمنطاد هوائي ليكون أول من يحلق به في الولايات المتحدة. 2005 جون قرنق يتسلم السلطة كأول رئيس لجنوب السودان بعد اتفاقية نيفاشا للسلام. 1995 رائد الفضاء فاليري بولياكوف يحطم الرقم القياسي ببقائه 366 يوماً في المحطة الفضائية مير. 1932 الإمبراطور هيروهيتو يتعرض لمحاولة اغتيال بقنبلة يدوية في حادثة ساكورادامون. صورة التاريخ: 09 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1793 جان بيير بلانشار يحلق بمنطاد هوائي ليكون أول من يحلق به في الولايات المتحدة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App