حدث وتاريخ.. 9 يناير

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1793 جان بيير بلانشار يحلق بمنطاد هوائي ليكون أول من يحلق به في الولايات المتحدة.

 

 

 

 

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