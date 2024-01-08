168 قتيلاً .. ارتفاع عدد المفقودين في زلزال اليابان إلى 323 شخصاً

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع عدد المفقودين جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في رأس السنة إلى 323 أي أكثر بثلاث مرات من الحصيلة السابقة البالغة 103 مفقودين، فيما بلغ عدد القتلى 168 وفق بيانات جديدة نشرتها السلطات المحيلة الثلاثاء.

وسُجل غالبية المفقودين في واجيما، إحدى أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال الذي ضرب في الأول من يناير، إذ ارتفع عدد المفقودين فيها من 31 إلى 281 على ما أظهرت البيانات.

ويُعقّد تساقط الثلوج الكثيفة جهود الإنقاذ بعد أسبوع على الزلزال البالغة شدته 7,5 درجات، فيما لا يزال أكثر من 2000 شخص معزولين.

وحذرت الحكومة المحلية من تزايد مخاطر حدوث انزلاقات أتربة جراء الأمطار المستمرة منذ أيام، وانهيار مبان تحت ثقل الثلوج.

ولا يزال قرابة 18,000 منزل في مقاطعة إيشيكاوا من دون كهرباء الإثنين، فيما أكثر من 66,100 منزل كانوا من دون ماء الأحد.

كما لا يزال 28,000 شخص لجأوا إلى مراكز إيواء حكومية من دون إمدادات كافية من المياه والكهرباء والتدفئة، بحسب تقارير إعلامية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز