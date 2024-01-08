أوكرانيا: روسيا تطلق 28 مسيرة و3 صواريخ كروز

المصدر: عواصم - وكالات

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قالت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، إن روسيا أطلقت 28 طائرة مسيرة هجومية، و3 صواريخ كروز على أوكرانيا أثناء الليل، مضيفة: إن منظومات الدفاع الجوي دمرت 21 من الطائرات المسيرة. فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط 600 جندي أوكراني بين قتيل وجريح، على مختلف محاور المواجهات، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

و كتبت القوات الجوية الروسية على قناتها على تطبيق تليغرام: إن موسكو استهدفت جنوب وشرق أوكرانيا بشكل أساسي، لكنها لم تذكر مصير الصواريخ الثلاثة، التي تقول إن موسكو أطلقتها.

ضربة صاروخية

قال فاديم فيلاشكين، حاكم الجزء، الذي تسيطر عليه أوكرانيا في منطقة دونيتسك: إن ضربة صاروخية روسية أودت بحياة 11 شخصاً، وتسببت في إصابة 10 في مدينة بوكروفسك بشرق أوكرانيا وحولها.

وكتب فيلاشكين على تليغرام «11 قتيلاً، منهم 5 أطفال. هذا ما نتج حتى الآن عن الضربات على منطقة بوكروفسك»، بحسب ما ذكرت «رويترز».

في الأثناء قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع في ساحة المعركة في هذا الوقت لا يزال مستقراً نسبياً. وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر في السويد عبر رابط فيديو، إنه «حتى روسيا يمكن إعادتها للالتزام بالقانون الدولي. يمكن هزيمة عدوانها»، وفقاً لوكالة «رويترز».

إنتاج مشترك

وأوضح أن الحرب في أوكرانيا لفتت الانتباه إلى أن أوروبا يجب أن تطور الإنتاج المشترك للأسلحة، لضمان قدرة القارة على «المحافظة على نفسها» في ظل أي ظرف عالمي قد يطرأ.

وأشار إلى أن «هذه الحرب الدائرة منذ عامين أثبتت أن أوروبا بحاجة إلى ترسانة خاصة بها كافية للدفاع عن الحرية، وأنها بحاجة أيضاً إلى قدرات خاصة بها، لضمان الدفاع».

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المعارك والهجمات التي شهدتها مناطق سينكوفك وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف ومنطقة نريما في مقاطعة دونيتسك، أوقعت مئات القتلى والجرحى في صفوف القوات الأوكرانية، علاوة على تدمير معدات عسكرية بجميع محاور القتال.

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