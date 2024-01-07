تعليق إضراب في مترو لندن كان سيعطّل حركة القطارات بشكل كبير

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت نقابة عمال السكك الحديد والملاحة البحرية والنقل "آر إم تي" في اللحظة الأخيرة تعليق إضراب كان سيؤثر بصورة كبيرة في حركة قطارات الأنفاق في لندن أو يتسبب في توقفها بشكل تام، وذلك بعد "محادثات إيجابية" شهدتها مفاوضات تتمحور حول مسألة الأجور.

وقال ميك لينش، الأمين العام لنقابة "آر إم تي"، في بيان: "بعد مناقشات إيجابية جرت اليوم، ستمضي المفاوضات المتعلقة بالأجور على أسس أفضل".

وأضاف: "عُلّق الإضراب فوراً ونتطلع لإطلاق مفاوضات عاجلة مع هيئة تي إف إل"، المسؤولة عن شبكة النقل في العاصمة البريطانية "للتوصل إلى اتفاق مناسب وحل للمشكلة".

وكانت التوقعات تشير إلى أنّ "اضطرابات حادة" ستطال الرحلات من الاثنين إلى الخميس مع تراجع كبير في عدد القطارات المسيرة أو توقفها التام.

ورحب رئيس بلدية لندن صادق خان، في منشور عبر مواقع التواصل، بهذه التطورات التي اعتبرها "مؤشراً لما يمكن التوصل إليه من خلال النقاش مع النقابات وموظفي النقل بدل العمل ضدهم".

وفي ظل أزمة غلاء معيشة حادة، واجهت المملكة المتحدة خلال الأشهر الأخيرة إضرابات كثيرة في عدد كبير من القطاعات أبرزها في المجال الصحي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز