صحفي يحرج بيل كلينتون حول علاقته بفضيحة إبستين.. ماذا كانت الإجابة؟

المصدر: البيان

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اضطر الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، إلى الإجابة عن سؤال مباغت من صحفي بشان علاقته المزعومة بحفلات ماجنة كان ينظمها الملياردير الراحل جيفري إبستين.

وسأل أحد الصحافيين كلينتون على هامش مناسبة اجتماعية كان يحضرها: "-سيد كلينتون، هل لديك أي تعليق بشأن المزاعم عن صلتك مع جيفري إبستين؟". وشعر كلينتون بالدهشة لوهلة، قبل أن يعلق بالقول: "أعتقد أن الأدلة واضحة"، وهو يبتسم.

وكانت محكمة أمريكية قد كشفت أسماء وردت في مجريات التحقيق بدعوى تشهير ضد صديقة جيفري إبستين في الفضيحة الشهيرة المتعلقة باستغلاهما فتيات بالغات وقصّر في حفلات ماجنة وتقديم خدمات غير لائقة لعدد كبير من المشاهير.

وورد اسم كلينتون في شهادة ضحية ذكرت بأن إبستين قال لها ذات مرة إن "كلينتون يحبهم صغاراً"، في إشارة إلى الفتيات.

وكثيراً ما كانت علاقة كلينتون بالملياردير الراحل موضوعاً للجدل، إذ بقي الاثنان على تواصل بينما كان كلينتون يعمل في منظمته غير الربحية، وفي عام 2002 أجريا رحلة إلى أفريقيا على متن طائرة إبستين الخاصة.

وسبق لكلينتون أن قال من خلال متحدث باسمه إنه سافر على متن طائرة إبستين مرات عدة، لكنه لم يزر منزله مطلقاً، ولم يعلم بجرائمه، ولم يتحدث معه منذ إدانته.

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