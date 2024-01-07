حدث وتاريخ.. 07 يناير 1953 الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية. 1989 أكيهيتو يصبح إمبراطوراً على اليابان بعد وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو. 1990 إيطاليا تغلق برج بيزا أمام الزوار بسبب اشتداد درجة ميله والخوف عليه من السقوط. 1993 الجمهورية الرابعة في غانا تُفتتح بتولي جيري رولنكز الرئاسة. صورة التاريخ: 07 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1953 الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App