حدث وتاريخ.. 07 يناير

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1953 الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن أن الولايات المتحدة طورت قنبلة هيدروجينية.

 

 

 

 

 

 

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