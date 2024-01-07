بعد تلبية مطالبهم.. مزارعون بولنديون ينهون احتجاجاً على الحدود الأوكرانية

المصدر: أ ب

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علق مزارعون بولنديون كانوا قد قطعوا معبراً حدودياً إلى أوكرانيا احتجاجهم، بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة التي لبت مطالبهم، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية في بولندا السبت.

كان إحباط المزارعين أحد التحديات التي تواجه الحكومة البولندية الجديدة لرئيس الوزراء دونالد توسك الذي يسعى لدعم أوكرانيا بينما يتعامل مع مطالب المزارعين وسائقي الشاحنات البولنديين الذين تضرر قوت يومهم بسبب الحرب.

منذ نوفمبر، يقطع المزارعون وسائقو الشاحنات المعابر الحدودية، مهددين تدفق بعض المساعدات إلى أوكرانيا.

يشكو المزارعون البولنديون من أن واردات الغذاء الأوكرانية تسببت في انخفاض أسعار الغذاء، ما أضر بدخلهم، بينما يقول سائقو الشاحنات إن نظراءهم الأوكرانيين يقطعون عليهم أعمالهم.

يستمر سائقو الشاحنات في احتجاجاتهم، ما أسفر عن ظهور صفوف من عدة كيلومترات أمام عدد من المعابر الحدودية. واضطر سائقو الشاحنات هذا الأسبوع للانتظار لأكثر من يومين قبل أن يتمكنوا من العبور.

وقع وزير الزراعة تشيسلاف شيكيرسكي اتفاقا السبت مع جماعة من المزارعين وتيريزا كوباس-هول، زعيمة منطقة بودكارباكي التي تحد أوكرانيا. بموجب الاتفاق، وافق المزارعون على تعليق احتجاجاتهم عند معبر ميديكا الحدودي.

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