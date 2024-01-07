موجة صقيع تجتاح أوروبا

المصدر: عواصم ـ وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تضرب موجة صقيع أوروبا مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43.6 درجة مئوية تحت الصفر في شمال السويد، وهي أقل درجة حرارة تُسجل في السويد منذ 25 عاماً. فيما سجلت العاصمة النرويجية أوسلو 30 درجة مئوية تحت الصفر مع تسجيل 31.1 درجة تحت الصفر في بيورنهولت شمال العاصمة النرويجية.

وقال الخبير في مصلحة الأرصاد الجوية مارتن جرانيرود في تصريح لتلفزيون NRK الرسمي: الجمعة كانت على الأرجح الأكثر برودة في العام في السويد.

إغلاق مدارس

وفي وسط أوسلو تدنت الحرارة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر أمس.

وفي جنوب النرويج، أعلنت بلدة كريستيانساند، إغلاق مدارسها، وإيقاف جميع الحافلات العامة بعد تساقط الثلوج بكثافة. فيما أشارت أجهزة الأرصاد الجوية في ليتوانيا إلى أن فترة الصقيع الحاد هذه ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث وصلت درجة الحرارة إلى أقل من 10 درجات.

برد شديد

وواجهت أجزاء من شمال غرب أوروبا صعوبات التصدي للتأثيرات الناجمة عن أحدث سلسلة من العواصف الأطلسية، بعدما تسببت في سقوط أمطار أو ثلوج، بينما تعرضت مناطق بشمال الدول الإسكندنافية لبرد شديد. وفي شمال فرنسا ساعدت فرق الإنقاذ في إجلاء السكان من منازل غمرتها المياه في بلدة أركيس في إقليم با دي كاليه، وهي منطقة تغمرها المياه للمرة الثانية خلال شهرين. ومن المتوقع هطول أمطار أخرى تتراوح بين 20 و40 ملليمتراً، كما أفاد إنذار أحمر بأن أحد الأنهار على وشك أن يفيض على ضفتيه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز