في خطوة نادرة .. زعيم كوريا الشمالية يعزي اليابان في ضحايا الزلزال

المصدر: د ب ا

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أرسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون رسالة إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للتعبير عن تعازيه في ضحايا السلسلة الأخيرة من الزلازل التي وقعت في غرب اليابان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، وهي خطوة نادرة تستهدف على ما يبدو تصوير نفسه كزعيم عالمي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أرسل الرسالة إلى كيشيدا يوم أمس الجمعة للتعبير عن "التعاطف العميق" و"التعازي" في الضحايا والخسائر الناجمة عن الزلازل في بداية العام.

وأضافت الوكالة أن كيم أعرب في الرسالة عن "الأمل بصدق في أن يتمكن الناس في المناطق المتضررة من التخلص من أثار الزلازل واستعادة حياتهم المستقرة في أقرب وقت ممكن".

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كوريا الشمالية، وزعيمها المنعزل، نادرا ما يرسل مثل هذه الرسائل إلى دول لا تعتبرها صديقة.

وكان زلزال بقوة 6ر7 درجة قد ضرب مقاطعة "ايشيكاوا" في أول أيام العام الجديد أعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص، وفقا لتقارير.

كما أرسل كيم رسالة منفصلة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نفس اليوم للإعراب عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع هناك مؤخرا، وأسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل.

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