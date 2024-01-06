تصاعد الضغط السياسي على شولتس لإرسال صواريخ إلى أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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تصاعد الضغط على رئيس الوزراء الألماني أولاف شولتس لتسليم صواريخ كروز من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ نحو عامين.

وأكد سياسيون من شركاء الائتلاف، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، والاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض، أهمية هذه الأسلحة في عدد اليوم السبت من صحيفة "راينيش بوست" التي تصدر في دوسلدورف، ووجهوا بعض الاتهامات الخطيرة لشولتس.

وقالت سارة ناني، المتحدثة باسم الدفاع في المجموعة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الألماني (البوندستاج) إن "تسليم صواريخ كروز تاوروس إلى أوكرانيا تأخر كثيرا".

وأضافت "الحماية الأكثر فعالية ضد الضربات الجوية الروسية هي إطلاق النار على أهداف في الأراضي الروسية وفي المناطق المحتلة في شرق أوكرانيا والتي تشن روسيا هجماتها منها".

وقالت ماري اجنيس ستراك زيمرمان، خبيرة الدفاع في الحزب الديمقراطي الحر إنه يتعين على ألمانيا تسليم صواريخ تاوروس من أجل عرقلة خطوط الإمداد الروسية.

وأكدت "يجب إلا نخاف من شجاعتنا. هذا هو ما يأمله بوتين".

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