حدث وتاريخ.. 06 يناير

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1838 نجاح تجربة صامويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي للمرة الأولى.

 

 

 

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