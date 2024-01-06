حدث وتاريخ.. 06 يناير 1838 نجاح تجربة صامويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي للمرة الأولى. 1986 بمقتضى الدستور الجديد، صامويل دو، الذي حكم ليبيريا منذ 1980، يحلف اليمين رئيساً للبلاد. 1992 تولى إدوارد شيفردنادزه رئاسة جورجيا، بعد هروب الرئيس زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري. 2001 الكونغرس يصدق على فوز جورج دبليو بوش بالانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2000. صورة التاريخ: 06 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1838 نجاح تجربة صامويل مورس الخاصة بالتلغراف الكهربائي للمرة الأولى. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App