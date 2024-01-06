جون كيربي: الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا نفدت

المصدر: واشنطن، كييف ـ وكالات

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أكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن أموال الولايات المتحدة المخصصة لمساعدة أوكرانيا نفدت، «وليس هناك وعاء سحري آخر يمكن الغطس فيه» ما لم يوافق الكونغرس على حزمة تمويل جديدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية في 27 ديسمبر مما أدى إلى استنفاد الأموال المتبقية التي تم تخصيصها بالفعل.

وكان الجمهوريون بالكونغرس قد رفضوا مشروع قانون يتضمن مساعدات بقيمة 61.4 مليار دولار لأوكرانيا في مجلس الشيوخ في وقت سابق من ديسمبر لأنه لم يتضمن إجراءات صارمة بشأن سياسة الحدود والهجرة الأمريكية.

وقال كيربي إنه بسبب الفارق الزمني بين التوقيع على حزم التمويل وتسليمها الفعلي، ستظل أوكرانيا تتلقى العناصر المخصصة في 27 ديسمبر «للأيام والأسابيع المقبلة»، وأضاف أنه ليس لديه علم بما سيحدث أو بأي إصلاح يمكن القيام به لضمان استمرار المساعدات لأوكرانيا في غياب قرار من الكونغرس.

وقالت السيناتور الأمريكية المستقلة كيرستن سينيما إن مجلس الشيوخ يقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات أمن الحدود من شأنه أن يمهد الطريق للموافقة على حزمة تمويل لأوكرانيا، وشكك مشرعون جمهوريون آخرون في احتمال إقرار مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ.

واعترف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مراراً وتكراراً بأهمية الدعم الأمريكي للمجهود الحربي لأوكرانيا، وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «ليس لدينا خطة بديلة إذا توقفت المساعدات الأمريكية، فنحن واثقون من الخطة A». وأضاف أن «أوكرانيا ستقاتل دائماً بالموارد الممنوحة لها».

من جانبه أكد كيربي أنه على الرغم من التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الغربية، فإنه لا يوجد دليل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض.

وخلال مؤتمر أمس، سئل كيربي عن الخيارات المتاحة للبيت الأبيض أو الإدارة للحصول على مساعدات أوكرانيا إذا لم يتمكن الكونغرس من تلبية الطلبات الإضافية وما إذا كان حلفاء أمريكا الداعمون لأوكرانيا أعربوا عن قلقهم من عدم تمكن الكونغرس من توفير مبلغ 60 مليار دولار دعماً لكييف.

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