بيونغيانغ تطلق قذائف قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين

المصدر: عواصم - وكالات

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أطلقت كوريا الشمالية أمس، أكثر من 200 قذيفة مدفعية قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين، ما دفع بسيئول إلى طلب إخلائهما وإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية على إحداهما.

وتأتي عملية الإطلاق بعد تحذيرات متكررة من كوريا الشمالية بزعامة كيم جونغ أون من استعدادها للذهاب إلى الحرب ضد جارتها الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.

وأصدرت أوامر لسكان الجزيرتين بالإخلاء وعلّقت خدمات العبّارات. وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيئول خلال مؤتمر صحافي، إنّ «كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 200 قذيفة في مناطق جانغسان - غوت في الجزء الشمالي من جزيرة بانغيونغ والمناطق الشمالية من جزيرة يونبيونغ».

وصرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية «هذا عمل استفزازي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية»، مضيفة «يراقب جيشنا الوضع عن كثب بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة، وستتخذ الإجراءات المناسبة رداً على استفزازات كوريا الشمالية».

وبعد ذلك بقليل، أجرت البحرية الكورية الجنوبية مناورات بالذخيرة الحية في جزيرة يونبيونغ أمس، وفق ما ذكرت وكالة يونهاب. من جهتهم، قال مسؤولون محليّون في يونبيونغ لوكالة «فرانس برس» إن السلطات طلبت من المدنيين إخلاء الجزيرة، مشيرين إلى أنّ هذا الإجراء اتّخذ «وقائياً».

وتقع جزيرة يونبيونغ في كوريا الجنوبية في البحر الأصفر على مسافة نحو 80 كيلومتراً غرب إنشيون و12 كيلومتراً جنوب ساحل مقاطعة هوانغهاي في كوريا الشمالية.

وحضّت الصين من جهتها كل الأطراف على «ضبط النفس» وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين «في ظل الوضع الراهن، نأمل بأن تحافظ كل الأطراف على الهدوء وضبط النفس، وتمتنع عن القيام بخطوات تزيد من التوترات، وتفادي تصعيد إضافي للوضع، وتوفير ظروف لاستئناف الحوار المجدي».

وفي خطاب طويل ألقاه في ختام اجتماع لمناسبة نهاية العام حدّد فيه التوجهات الاستراتيجية لبلاده، أطلق الزعيم الكوري الشمالي تهديدات جديدة بتوجيه ضربات نووية ضد سيئول، وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ«حرب» يمكن أن «تندلع في أي وقت» في شبه الجزيرة.

وفي مسعى لردع بيونغيانغ، أرسل الجيش الأمريكي إلى كوريا الجنوبية الشهر الماضي الغواصة «ميزوري» العاملة بالدفع النووي، فيما أشرك حاملة الطائرات «رونالد ريغان» وقاذفة استراتيجية من طراز بي - 52 في مناورات عسكرية مع سيئول وطوكيو.

وردّت بيونغيانغ بتجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات «هواسونغ - 18»، هو الأقوى في الترسانة الكورية الشمالية.

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