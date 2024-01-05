مقتل خمسة أشخاص على الأقل في احتراق قطار ببنغلاديش

المصدر: أ ف ب

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قُتل خمسة أشخاص في بنغلاديش بعدما اشتعلت النيران في قطار ركّاب، الجمعة، فيما تشتبه الشرطة في أن يكون الحريق متعمدًا وسط الاضطرابات التي يشهدها البلد قبل انتخابات وطنية تقاطعها المعارضة.

وقال المسؤول في جهاز الإطفاء ركجيبول حسن، إن أربع عربات على الأقلّ اشتعلت في قطار بينابول السريع الذي كان آتيًا من مدينة جيسور بغرب البلد إلى العاصمة دكا.

وقال المسؤول في الشرطة خندقر المعين لصحافيين: "انتشلنا خمس جثث".

وأشار شهود إلى أن القطار اشتعلت فيه النيران في غوبيباغ بالأحياء القديمة من دكا على مقربة من محطة السكك الحديدية الرئيسية في المدينة الضخمة.

وقال عنصر إنقاذ لم يكشف عن اسمه لقناة "سوموي تي في" التلفزيونية إن مئات الأشخاص هرعوا لسحب الركاب من القطار المحترق.

وأضاف: "أنقذنا الكثير منهم لكن النيران انتشرت بسرعة".

وذكرت قناة "سوموي تي في" أن من بين ركاب القطار هنودًا.

وقال قائد الشرطة أنور حسين لوكالة فرانس برس: "نشتبه في أن الحريق كان عملًا تخريبيًا"، دون أن يقدّم مزيدًا من التفاصيل.

الشهر الماضي، عزت الشرطة والحكومة احتراق قطار آخر خلّف أربعة قتلى لحزب بنغلاديش القومي المعارض.

ورفض حزب بنغلاديش القومي الاتهامات قائلاً إنه تم إلقاء اللوم عليه بشكل غير عادل كذريعة لقمع الحكومة لأحزاب المعارضة.

ومن المقرر أن يدلي الناخبون في بنغلاديش بأصواتهم في انتخابات وطنية، حيث تتطلع رئيسة الوزراء شيخة حسينة إلى الفوز بولاية رابعة توالياً. وقرر حزب بنغلاديش القومي مع أحزاب أخرى مقاطعتها بحجة أنها "مزورة".

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