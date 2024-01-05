مقتل وإصابة 34 شخصاً جراء اصطدام قطارين في إندونيسيا

المصدر: د ب ا

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ذكر مسؤولو السكك الحديدية أن قطارين اصطدما في إقليم "جاوة الغربية" الإندونيسي، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة حوالي30 آخرين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية، أديتا إيراواتي أن الحادث وقع، عندما اصطدم قطار مسافات طويلة من سورابايا، ثاني أكبر مدينة في البلاد، بقطار ركاب بالقرب من "باندونغ"، عاصمة الإقليم.

وأضافت المتحدثة أن القتلى الثلاثة هم أفراد طاقم قطار المسافات الطويلة. وكان على متن القطارين إجمالي 478 راكبا.

وسبب التصادم مازال قيد التحقيق، لكن بعض التقارير تشير إلى أن خللا في عمل الإشارات ربما يكون السبب.

وحوادث القطارات شائعة في إندونيسيا، وهي أرخبيل مترامي الأطراف يضم أكثر من 270 مليون نسمة. وغالبا ما تعاني شبكة السكك الحديدية في البلاد من بنية تحتية قديمة وسوء صيانة وأخطاء بشرية.

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