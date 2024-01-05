محاصرة 11 عاملاً بعد انهيار منجم للذهب في زيمبابوي

المصدر: رويترز

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قالت السلطات في زيمبابوي اليوم الجمعة إن حوالي 11 من عمال المناجم محاصرون تحت الأرض بعد انهيار أرضي في منجم ريدوينج على بعد 270 كيلومترا من العاصمة هراري.

وقالت وزارة التعدين في زيمبابوي في بيان إن الحادث وقع صباح أمس الخميس. وتشير التقييمات الأولية إلى أن الهزات الأرضية هي السبب المحتمل للحادث.

وأكدت شركة ميتالون للتعدين، مالكة المنجم، وقوع الحادث في بيان منفصل. وأضافت أنها نشرت فريق إنقاذ لانتشال عمال المناجم المحاصرين.

وقال الشركة "تمكن الفريق من تنفيذ عدة محاولات إنقاذ. ومع ذلك، لا تزال الأرض غير ثابتة، الأمر الذي يجعل عمليات الإنقاذ غير آمنة. تقيم فرقنا الوضع بدقة".

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