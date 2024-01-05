بحث متواصل عن مسجل صوت الطائرة المحترقة في مطار اليابان

المصدر: أ ب

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بحث فريق من مسؤولي سلامة النقل الجمعة عن مسجل الصوت في جسم طائرة الخطوط الجوية اليابانية المحترق بشدة، وذلك للحصول على معلومات مهمة حول سبب تصادمها مع طائرة صغيرة لخفر السواحل على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو.

في الوقت نفسه، بدأت الخطوط الجوية اليابانية أيضا في استخدام الآلات الثقيلة لإزالة بعض الحطام لتخزينه في حظيرة للسماح بإعادة فتح المدرج.

سار ستة خبراء من مجلس سلامة النقل الياباني وسط حطام طائرة إيرباص إيه 350-900 بحثا عن مسجل البيانات الصوتية.

قام خبراء مجلس سلامة النقل الياباني حتى الآن بتأمين مسجلي بيانات الرحلة والصوت من طائرة بومباردير داش-8 التابعة لخفر السواحل ومسجل بيانات الرحلة من طائرة الخطوط الجوية اليابانية لمعرفة ما حدث في الدقائق القليلة الماضية قبل الاصطدام المميت يوم الثلاثاء.

تم إجلاء جميع ركاب رحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 516 البالغ عددهم 379 شخصا بأمان خلال 18 دقيقة من الهبوط حيث اشتعلت النيران في الطائرة. كما نجا قائد طائرة خفر السواحل، لكن أفراد طاقمها الخمسة الآخرين قتلوا.

كما ظهرت تفاصيل جديدة من لقطات كاميرات المراقبة في مطار هانيدا. فقد ذكرت قناة (إن إتش كيه) أن تلك اللقطات أظهرت أن طائرة خفر السواحل انتقلت إلى المدرج وتوقفت هناك لمدة 40 ثانية قبل الاصطدام.

في اللقطات، تظهر طائرة خفر السواحل وهي تدخل المدرج من ممر سي5، ثم بعد فترة وجيزة هبطت طائرة الركاب خلفها مباشرة واصطدمت بها، مما أدى إلى ظهور كرة نارية برتقالية. وواصلت طائرة الخطوط الجوية اليابانية، التي كانت النيران تغطيها وينبعث منها دخان رمادي، السير على المدرج قبل أن تتوقف.

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