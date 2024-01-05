20 مصاباً بعد اصطدام قطار أنفاق بآخر في نيويورك

المصدر: أ ب

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خرج قطار أنفاق في مدينة نيويورك عن مساره يوم الخميس بعد اصطدامه بقطار آخر كان يسير بسرعة منخفضة، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا بجروح طفيفة وتسبب في تعطيل الخدمة بشكل كبير في جميع أنحاء مانهاتن خلال ساعة الذروة بعد الظهر، حسبما ذكرت السلطات.

في حوالي الساعة 3 مساء وعلى الجانب الغربي الشمالي لمنهاتن، اصطدم قطار رقم 1 كان يحمل حوالي 300 راكب بقطار تابع لهيئة النقل الحضري خارج الخدمة وكان على متنه أربعة عمال بالقرب من محطة شارع 96، حسبما قالت الشرطة ومسؤولو النقل في مكان الحادث. يحدث "الانحراف" عندما تخرج عجلة واحدة على الأقل من القطار عن المسار.

أظهرت الصور التي نشرها مسؤولو إدارة الطوارئ بالمدينة على وسائل التواصل الاجتماعي، خروج قطار الركاب جزئيا عن القضبان في منطقة بها آلية تبديل المسار. وقال المسؤولون إنه لا توجد علامات فورية على فشل المعدات، ويتحقق المحققون مما إذا كان هناك خطأ بشري.

قالت إيفلين أغيلار، 19 عاما، التي كانت في طريقها إلى منزلها في بروكلين، لصحيفة نيويورك ديلي نيوز: "لقد كان الأمر مخيفا حقا. تطايرت أمتعة الناس عبر القطار. اصطدم رأسي بنافذة الباب ثم بالعمود."

قال ريتشارد ديفي، رئيس هيئة النقل الحضري الأمريكي، إن القطار المتوقف عن الخدمة كان عالقا لأن شخصا ما قام بسحب عدد من أسلاك التوقف في حالات الطوارئ وكان العمال على متنه لإعادة ضبط أسلاك الفرامل.

وصرح ديفي في مؤتمر صحفي: "لحسن الحظ لم تكن هناك إصابات خطيرة. من الواضح أنه لا ينبغي أن يصطدم قطاران ببعضهما البعض. سنصل إلى جوهر الحقيقة."

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