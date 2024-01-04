«عدد من الضحايا» بإطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأمريكية

المصدر: ا ف ب

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أسفر إطلاق نار وقع الخميس في مدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأمريكية عن سقوط "عدد من الضحايا جرّاء الأعيرة النارية"، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، مضيفة أن الحادثة انتهت لكن من دون تأكيد سقوط قتلى.

وقال قائد شرطة مقاطعة دالاس في الغرب الأوسط الأمريكي آدم إنفانتي للصحافيين بعد إطلاق النار الذي وقع في مدرسة "بيري" الثانوية "لم يتضح حتى الآن العدد الدقيق للجرحى ومدى خطورة (الإصابات)، لكننا نعمل على التحقق من ذلك حاليا. لا يوجد خطر إضافي على العامة".

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