إسرائيل تعلن مقتل عدد من أعضاء حماس في شبكة أنفاق في غزة

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عددا من أعضاء حركة حماس في شبكة أنفاق في جنوب قطاع غزة.

قال الجيش إنه تم تدمير شبكة أنفاق يبلغ طولها عدة مئات من الأمتار، كما تم بشكل كبير تقليص القدرات القتالية والقيادة والسيطرة لحركة حماس في المنطقة المحيطة بمدينة خانيونس. ولم يتسن في البداية التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وأكد العقيد ميكي شارفيت أنه تم قتل 20 ممن يُشتبه في أنهم عناصر مسلحة لحركة حماس في نفق واحد فقط. ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عنه قوله إن المنطقة بأكملها تقريبا تشكل بنية تحتية عسكرية.

وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية شديدة بسبب مقتل العديد من المدنيين في حرب غزة والدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية المدنية. ووفقا للسلطات الصحية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، فإن أكثر من 22400 شخص قد لقوا حتفهم حتى الآن وأصيب أكثر من 57600 آخرين.

وسيتعين على إسرائيل، اعتبارا من يوم الخميس من الأسبوع المقبل، الرد على استجواب بشأن عمليتها العسكرية أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة. وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. ومن المقرر عقد جلسات الاستماع الأولية في 11 و12 يناير.

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